ВОЙНА В Украине По внедрению военных стандартов НАТО Украина уже обошла даже некоторые страны-члены Альянса

2023-07-28 22:12

В Україні запроваджено 287 стандартів НАТО, що перевищує показники деяких держав-членів Альянсу, - Міноборони

"В Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО. Це – майже чверть від загальної кількості. З них:

174 – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу).

113 – ініціативні", - йдеться у повідомленні.

Як зауважили в Міноборони, за цим показником Україна посідає перше місце серед держав-партнерів НАТО та навіть перевищує показники деяких держав-членів.

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ВОЙНА В Украине

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Як зміниться мобілізація в серпні - які повістки видаватимуть військовозобов'язаним 2023-07-28 21:36
В Україні підліткам можуть заборонити самостійно виїжджати за кордон 2023-07-28 19:31
Как оформить справку об инвалидности лицам, находящимся за границей - пошаговая инструкция 2023-07-28 17:32