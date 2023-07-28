ВОЙНА В Украине По внедрению военных стандартов НАТО Украина уже обошла даже некоторые страны-члены Альянса

2023-07-28 22:12

В Україні запроваджено 287 стандартів НАТО, що перевищує показники деяких держав-членів Альянсу, - Міноборони

"В Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО. Це – майже чверть від загальної кількості. З них:

174 – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу).

113 – ініціативні", - йдеться у повідомленні.

Як зауважили в Міноборони, за цим показником Україна посідає перше місце серед держав-партнерів НАТО та навіть перевищує показники деяких держав-членів.