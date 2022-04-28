ВОЙНА В Украине Подоляк рассказал, с чем столкнется россия в ближайшее время

2022-04-28 17:00

 

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ждет Россию в ближайшее время.

Об этом он написал на своей странице в Twitter

Так, по словам Подоляка, Россия со временем столкнется с энергетическим эмбарго, поэтому в среднесрочной перспективе оккупантов ждет невиданная бедность.

"Введение эмбарго на российские энергоносители – это вопрос времени. Отказ от российской нефти – это не только моральная ответственность, но и расчет: Россия перестала быть надежным и прогнозируемым партнером в глазах мира, поэтому мир не может себе позволить зависеть от нее. Быстро перестроиться на альтернативные каналы снабжения будет дорого, но не так дорого, как когда этого не сделать", - сказал он.

При этом Подоляк подчеркнул, что в среднесрочной перспективе Москву будет ждать тотальная экономическая и политическая изоляция.

"Как следствие – бедность в масштабах, которые Россия еще не видела", – добавил советник ОП.

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