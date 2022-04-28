Подоляк рассказал, с чем столкнется россия в ближайшее время

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ждет Россию в ближайшее время.
Об этом он написал на своей странице в Twitter
Так, по словам Подоляка, Россия со временем столкнется с энергетическим эмбарго, поэтому в среднесрочной перспективе оккупантов ждет невиданная бедность.
"Введение эмбарго на российские энергоносители – это вопрос времени. Отказ от российской нефти – это не только моральная ответственность, но и расчет: Россия перестала быть надежным и прогнозируемым партнером в глазах мира, поэтому мир не может себе позволить зависеть от нее. Быстро перестроиться на альтернативные каналы снабжения будет дорого, но не так дорого, как когда этого не сделать", - сказал он.
При этом Подоляк подчеркнул, что в среднесрочной перспективе Москву будет ждать тотальная экономическая и политическая изоляция.
"Как следствие – бедность в масштабах, которые Россия еще не видела", – добавил советник ОП.