ВОЙНА В Украине В Мариуполе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии с наступлением жары

2022-04-28 18:00

В уничтоженном российскими оккупантами Мариуполе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии с наступлением жары.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, в городе уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов. Поэтому скоро могут возникнуть эпидемии - из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи.

По его словам, оккупанты не могут или не хотят обеспечивать население элементарным и блокируют все попытки эвакуации, поэтому люди обречены на болезни и гибель.

"Холера, дизентерия и кишечная палочка. Около 100 тысячам мариупольцев угрожает смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитарии... сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация", - подчеркивает Вадим Бойченко.