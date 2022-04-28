ВОЙНА В Украине Германия согласилась на нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка России от SWIFT – Bloomberg

2022-04-28 19:00

Германия перестала отвергать идею отключения крупнейшего банка России, Сбербанка, от системы SWIFT и введения поэтапного эмбарго на российскую нефть. Эти меры могут быть включены в шестой пакет санкций ЕС против России.

Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров между послами ЕС. По их данным, разработку шестого пакета европейских санкций ускорило отключение Польши и Болгарии от российского газа.

Также отмечается, что Германия готова рассмотреть вопрос о включении Сбербанка в следующий пакет санкций Европейского Союза. Все подсанкционные в Европе российские банки подлежат отключению от международной системы обмена платежными сообщениями SWIFT.

"Берлин был обеспокоен тем, что санкции против Сбербанка помешают операциям, связанным с энергетикой. Но в последние недели Германия начала активный переход к альтернативным поставщикам энергии и теперь готовится поддержать поэтапный запрет на российскую нефть", – отметили в агентстве. В частности, Германия заявляла, что прекратит покупать нефть у России до конца 2022 года.

Официальные предложения касательно нефтяного эмбарго могут быть вынесены на утверждение уже на следующей неделе. По словам одного из источников, окончательное решение о том, какими именно будут нефтяные ограничения, еще не принято.

При этом тотальный запрет на черное золото из РФ поддержать не могут, так как против этого выступает ряд стран ЕС. Кроме того, это приведет к значительному подорожанию ресурсов в Евросоюзе.

Поэтому Германия согласилась лишь на поэтапное введение ограничений. Это даст время на поиск альтернативных источников черного золота.