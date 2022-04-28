ВОЙНА В Украине Враг наращивает темпы наступления и хочет окружить войска ВСУ: новые данные от Генштаба

2022-04-28 20:30

 

Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержание сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, враг наращивает темпы проведения наступательной операции.

Оккупанты ведут обстрелы практически на всех направлениях. Наибольшая активность на Слобожанском и Донецком направлениях.

Также в Генштабе сообщают, что враг пытается обеспечить удержание резервов ВСУ на Северском направлении и не допустить их перемещения в Восточную операционную зону.

На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на окружении группировки войск Сил обороны.

Для этого, как сообщается, на Лиманском направлении враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на Лиман.

Кроме того захватчики проводят подготовительные мероприятия для форсирования реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово. На Авдеевском направлении захватчики пытаются захватить Марьинку и Очеретино. На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии оккупанты ведут наступление на направлениях Старомайорское - Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

 

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