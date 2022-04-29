ВОЙНА В Украине видео Украинская военная техника будет ремонтироваться на предприятиях Болгарии

2022-04-29 17:32

Украинская военная техника будет ремонтироваться на предприятиях Болгарии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

"В разговоре с премьер-министром Болгарии налажено взаимодействие для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины. Уверен, такое сотрудничество будет выгодным и для болгарский компаний, и для болгарской экономики. А для нас очень важны качество и сроки, потому что мы воюем каждый день", – заявил Зеленский на брифинге в Киеве.

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