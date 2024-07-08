ВОЙНА В Украине Официальный Киев призвал власти Болгарии не использовать тему войны в политических целях

2024-07-08 10:27

Посольство Украины в Болгарии призвало официальные лица страны и все политические силы Болгарии не использовать тему войны в политических целях. Об этом говорится в посте ведомства на странице Facebook.

Так, украинское посольство отреагировало на заявление премьера Болгарии Димитара Главчева о том, что на саммите НАТО в Вашингтоне София предложит начать мирные переговоры между Украиной и россией.

"Посольство Украины в Республике Болгария призывает всех официальных лиц и все политические силы Болгарии воздержаться от использования темы войны в политических целях", - говорится в сообщении.



Там отметили, что украинцы ежедневно платят самую страшную цену за то, чтобы остановить агрессора, поэтому призывы к ограничению или прекращению помощи Украине практически означают подстрекательство к поддержке России.



Выражая благодарность за участие Главчева в Саммите мира, а также за оказанную политическую, финансовую, энергетическую, гуманитарную и практическую оборонную поддержку, украинские дипломаты призвали политические силы и гражданское общество к консолидации с целью усиления помощи Украине.