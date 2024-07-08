ВОЙНА В Украине Официальный Киев призвал власти Болгарии не использовать тему войны в политических целях

2024-07-08 10:27

Посольство Украины в Болгарии призвало официальные лица страны и все политические силы Болгарии не использовать тему войны в политических целях. Об этом говорится в посте ведомства на странице Facebook.

Так, украинское посольство отреагировало на заявление премьера Болгарии Димитара Главчева о том, что на саммите НАТО в Вашингтоне София предложит начать мирные переговоры между Украиной и россией.

"Посольство Украины в Республике Болгария призывает всех официальных лиц и все политические силы Болгарии воздержаться от использования темы войны в политических целях", - говорится в сообщении.

Там отметили, что украинцы ежедневно платят самую страшную цену за то, чтобы остановить агрессора, поэтому призывы к ограничению или прекращению помощи Украине практически означают подстрекательство к поддержке России.

Выражая благодарность за участие Главчева в Саммите мира, а также за оказанную политическую, финансовую, энергетическую, гуманитарную и практическую оборонную поддержку, украинские дипломаты призвали политические силы и гражданское общество к консолидации с целью усиления помощи Украине.

subscriber subscriber

Еще по теме

путину нужны не мирные переговоры, а фактическая капитуляция Украины, - ISW

2024-07-06 09:30

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, США и союзники не позволят Украине проиграть войну

2024-03-20 11:21

фото Болгария начала отправку обещанных Украине бронетранспортеров

2024-03-08 15:37

Дания предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

2023-09-15 11:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Зеленский отреагировал на зверскую ракетную атаку роССийских террористов по Украине

2024-07-08 16:05

Какова сейчас ситуация на разных участках фронта - обнародованы новые данные Генштаба

2024-07-08 12:28

В Киеве вражеский удар пришелся по детской больнице Охматдет - есть жертвы и раненные

2024-07-08 12:00

Рашисты нанесли ракетный удар по Киеву - что известно на данное время

2024-07-08 11:33
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Зеленский отреагировал на зверскую ракетную атаку роССийских террористов по Украине 2024-07-08 16:05
Какова сейчас ситуация на разных участках фронта - обнародованы новые данные Генштаба 2024-07-08 12:28
В Киеве вражеский удар пришелся по детской больнице Охматдет - есть жертвы и раненные 2024-07-08 12:00
Рашисты нанесли ракетный удар по Киеву - что известно на данное время 2024-07-08 11:33