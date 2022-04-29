ВОЙНА В Украине Во время официального визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерриш попал под обстрелы русских

2022-04-29 13:36

Российские фашисты обстреляли центральную часть Киева во время официального визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который ранее посещал москву. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

По его словам, нынешний обстрел Киева – это доказательство того, что нужно как можно быстрее победить россию и мир должен объединиться вокруг Украины. Ермак добавил, что для этого необходимо больше оружия, помощи и усилий по решению гуманитарных вопросов.

Глава ОП напомнил, что Украина каждый день платит большую цену за защиту демократии и свободы. Он отметил, что украинский народ не может проиграть.

"россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН", – резюмировал Ермак.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил, что буквально вчера Гутерриш "сидел за длинным столом в кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы".

"Открытка из москвы? Напомните, почему россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?", – написал Подоляк.