ВОЙНА В Украине Мирные переговоры Украины и рф невозможны, - генсек ООН признал жестокую правду

2023-05-10 09:35

Даж потенциально мирные переговоры Украины и россии невозможны . Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью El Pais.

"К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны", - сказал он.

По словам Гутерриша, причина состоит в том, что сейчас "обе стороны убеждены, что могут победить".

"Мы, по возможности, ведем диалог с обеими сторонами для решения конкретных проблем. Важнейшей инициативой стал экспорт зерна из Украины.... А сейчас я не вижу возможности для немедленного прекращения огня и мирных переговоров", - добавил он.

Генсек также отметил, что основной целью ООН является установление "справедливого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН".

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