Мир Сектор Газа становится кладбищем для детей, - генсек ООН Гутерриш

2023-11-07 20:48

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к срочному гуманитарному прекращению огня в Секторе Газа из-за большого количества жертв среди мирного населения.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Путь впереди четкий. Гуманитарное прекращение огня. Сейчас", - сказал генсек ООН журналистам.

Гутерриш призвал все стороны вооруженного конфликта уважать свои обязательства по международному гуманитарному праву, мол, ни одна из сторон не должна быть выше этого.

"Это означает безоговорочное освобождение заложников в Газе. Сейчас", — сказал генеральный секретарь ООН о 240 людях, похищенных боевиками ХАМАСа во время атаки на Израиль 7 октября. "Я никогда не отступлю в работе над их немедленным освободением", - добавил Гутерриш.

По его словам, уважение международного гуманитарного права, среди прочего, предусматривает защиту гражданских лиц (неиспользование гражданских лиц как живого щита), больниц, объектов ООН, приютов, школ в Газе, а также увеличение количества помощи и топлива на территорию Газа.

Генеральный секретарь ООН сказал, что "ужас в Газа" не просто гуманитарный кризис, а "кризис человечности", добавив, что ответственность за прекращение страданий несут как стороны конфликта, так и международное сообщество.

По словам Гутерриша, в результате наземных операций и бомбардировок сектора Газа подвергаются ударам больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН, включая приюты. В то же время ХАМАС использует мирных жителей в качестве живого щита и продолжает запускать ракеты в сторону Израиля.

Также, по его словам, в регионе за четыре недели было убито больше журналистов, чем во время любого конфликта, по меньшей мере, за три десятилетия, погибло больше сотрудников ООН, чем за любой аналогичный период в истории Организации.

ООН оценил в 1,2 млрд долларов необходимую сумму для оказания помощи 2,7 млн человек в Газе и 0,5 млн палестинцев на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим.

По словам Гутерреша, помощь, которая поступает в Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом, - это "ручеек, не покрывающий океан потребностей". Если Газе не оказать помощь, грязные сточные воды в скором времени потекут по улицам, что приведет к дальнейшему распространению болезней, заявил генсек ООН.