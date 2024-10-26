Политика В ООН объяснили, почему Гутерриш поехал к путину

2024-10-26 14:30

Антониу Гутерриш не забыл напомнить Владимиру Путину о необходимости соблюдения Устава ООН, заверили в организации.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш встретил День ООН в Казани вместе с Владимиром Путиным, поскольку именно на 24 октября был назначен саммит БРИКС. Об этом сказал замглавы генсека ООН Фархан Гак, сообщил Укринформ в пятницу, 25 октября.



"Здесь, конечно, дать проведение саммита БРИКС такие, как они есть… И он (Гутерреш, – ред.), как и всегда, решил посетить саммит БРИКС", – сказал он, пытаясь объяснить, что именно заставило Гутерриша праздновать День ООН в обществе российского диктатора.



На вопрос, намерен ли генсек призвать Путина прекратить военную агрессию против Украины, Гак ответил: "Вы, наверное, видели, что он сказал на саммите БРИКС, в частности, об Украине. И это взгляды, которые он придерживается в течение достаточно длительного времени – о необходимость соблюдения Устава ООН, международного гуманитарного права и резолюций ООН.



Известно, что в четверг Гутерриш выступил на саммите БРИКС, а позже встречался с Путиным. Выступая на саммите в Казани, он действительно заявил о необходимости достижения мира в Украине на основе Устава ООН.



В МИД Украины критически оценили поездку Гутерриша на саммит БРИКС в Россию. Там считают, что генсек портит репутацию ООН. Ранее Антониу Гутерриш пропустил глобальный саммит мира, который Украина провела в июне в Швейцарии.



А президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что "сегодня День ООН по всему миру, а не где-то в Казани".