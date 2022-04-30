ВОЙНА В Украине Польша поставила Украине более 200 танков Т-72. Этого хватит для формирования двух бригад

2022-04-30 09:00

 

Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП стоимостью 1,5 млрд евро с начала полномасштабного вторжения, сообщает Polskie Radio.

Уточняется, что Польша предоставила Украине достаточное количество танков для формирования двух танковых бригад. 

Polskie Radio отмечает, что на вооружении в Польше насчитывалось почти 400 танков Т-72.  В 2019 году часть из них была модернизирована, однако Украине передаются те машины, которые не успели пройти доработку.

 

Кроме поставки танков, предоставлены самоходные гаубицы "Гвоздика" и реактивные установки "Град".

Варшава до этого также предоставила ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27, дроны производства WB Electronics, ПЗРК "Перун" и большое количество боеприпасов.

  • 2 апреля The New York Times со ссылкой на неназванного представителя американских властей сообщила, что правительство США договаривается с союзниками НАТО о том, чтобы они передали Украине танки советского производства.
  • 25 апреля премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша "подарила" Украине танки. 
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