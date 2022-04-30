ВОЙНА В Украине Бойцы "Азова" отчитались о потерях армии рф в Мариуполе с начала полномасштабной войны

2022-04-30 10:30

 

Полк "Азов" обнародовал данные об уничтоженной его бойцами технике оккупантов. Защитники рассказали о хронике обороны Мариуполя с начала войны до настоящего времени.

Об этом говорится в сообщениях полка "Азов" в Twitter.

"Враг планировал взять Мариуполь за 3 дня. "Азов" принял неравный бой с превосходящими силами противника", – говорится в сообщении.

По данным полка, с начала полномасштабного наступления было уничтожено 1157 живой силы противника. Санитарные потери оккупантов составляют – 520 подтвержденных (также 3 тыс. 150 – по неподтвержденным данным).

Кроме того, полк обнародовал данные по уничтоженной и поврежденной технике противника:

  • танки (49 уничтожено и 29 повреждено);
  • БТР (23 уничтожено, 24 повреждено);
  • БМП (36 уничтожено, 24 повреждено);
  • БМД (5 уничтожено);
  • катер "Раптор" (10);
  • Су-25 (1);
  • ББМ "Тайфун" (2 уничтожено, 2 повреждено);
  • "Тигр" (3 уничтожено, 2 повреждено);
  • "Рысь" (2 уничтожено, 2 повреждено);
  • Грузовая техника (25 уничтожено, 8 повреждено).

В полку добавили, что было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.

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