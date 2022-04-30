Полк "Азов" обнародовал данные об уничтоженной его бойцами технике оккупантов. Защитники рассказали о хронике обороны Мариуполя с начала войны до настоящего времени.
Об этом говорится в сообщениях полка "Азов" в Twitter.
"Враг планировал взять Мариуполь за 3 дня. "Азов" принял неравный бой с превосходящими силами противника", – говорится в сообщении.
По данным полка, с начала полномасштабного наступления было уничтожено 1157 живой силы противника. Санитарные потери оккупантов составляют – 520 подтвержденных (также 3 тыс. 150 – по неподтвержденным данным).
Кроме того, полк обнародовал данные по уничтоженной и поврежденной технике противника:
В полку добавили, что было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.