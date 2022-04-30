ВОЙНА В Украине Изменит позиции сторон, но не так быстро, как бы хотелось: Данилов об оружии США

2022-04-30 11:00

 

Оружие, которое предоставляют Украине наши союзники, в том же числе и США, обязательно изменят позиции сторон. Однако, это не будет происходить так быстро, как бы этого хотелось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью для издания "Радио свобода".

"Оно обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как бы нам хотелось", - заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, наши бойцы уже начали тренироваться пользоваться новым вооружением.

"Я могу сказать, что с мертвой точки все это уже сдвинулось. Если еще 2-3 недели каждый день просили "Дайте нам тяжелое оружие", то на сегодня этот вопрос уже решен", - добавил Данилов.

Уже в ближайшее время, российские оккупанты, как отметил секретарь СНБО, почувствуют на себе новое оружие.

subscriber subscriber

Еще по теме

Много техники и личного состава: оккупанты готовятся к наступлению в сторону Запорожья, новые данные

2022-04-25 21:30

В США увидели признаки оказания военной поддержки РФ со стороны Китая

2022-04-23 18:00

Раскрыты детали покушений на Владимира Зеленского - план был довольно прост и дерзок

2022-04-15 19:33

Отбросили на 6-10 километров: украинские штурмовики отвоевали позиции у оккупантов

2022-04-07 21:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Британская разведка назвала проблемы армии рф

2022-04-30 13:30

Украинцев переведут на новый газовый тариф с 1 мая

2022-04-30 13:00

Глава Пентагона назвал эффективное оружие для ЗСУ в битве за Донбасс

2022-04-30 12:30

Данилов: Путин может остановить войну в любой момент, подписав капитуляцию

2022-04-30 11:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Британская разведка назвала проблемы армии рф 2022-04-30 13:30
Украинцев переведут на новый газовый тариф с 1 мая 2022-04-30 13:00
Глава Пентагона назвал эффективное оружие для ЗСУ в битве за Донбасс 2022-04-30 12:30
Данилов: Путин может остановить войну в любой момент, подписав капитуляцию 2022-04-30 11:30