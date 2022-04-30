ВОЙНА В Украине Данилов: Путин может остановить войну в любой момент, подписав капитуляцию

2022-04-30 11:30

 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что закончить войну в Украине может президент РФ Владимир Путин в любой момент.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По его словам, в военной точки зрения окончание войны зависит от украинской армии.

"Я не сторонник того, чтобы называть какую-то дату окончания войны. Более того, я говорю, что это будет сложный бой, это сложная война и рассчитывать, что все закончится завтра-послезавтра мы не можем", - сказал Данилов.

Также он добавил, что касается политического урегулирования ситуации, то это зависит только от Путина.

"Он может закончить войну в любой момент, подписав капитуляцию, сложив оружие, забрав своих военных, чтобы наше войско не отправляло их в полиэтиленовых черных пакетах их родным и близким", - сказал секретарь СНБО.

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