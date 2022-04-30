ВОЙНА В Украине Британская разведка назвала проблемы армии рф

2022-04-30 13:30

 

Российские оккупанты имеют недостатки в тактической координации и ослабленый боевой дух, что не позволяет им серьезно продвинуться в наступлении.

Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую массу. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

Так, британская разведка считает, что российские оккупанты имеют недостатки в тактической координации и сталкиваются со значительными вызовами.

"Россия надеется исправить проблемы, ранее сдерживавшие ее вторжение, путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий поставки и упрощения управления и контроля", - указывают в британской разведке.

Отмечается, что "Россия по-прежнему сталкивается со значительными вызовами". "Она была вынуждена объединить и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения из неудавшихся наступлений на северо-востоке Украины", - сообщили в разведке Минобороны Британии, добавив, что многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабления боевого духа.

"Недостатки в тактической координации россиян остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения", - говорится в свежем отчете британской разведки.

Ранее сообщалось, что возле Изюма Нацгвардия и ВСУ уничтожили российский пункт управления.

Напомним, в Генштабе сообщали, что за минувшие сутки ВСУ на Донбассе отразили 14 атак врага.

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