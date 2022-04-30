ВОЙНА В Украине Байден попытается переманить российских ученых и специалистов в США - Bloomberg

2022-04-30 15:00

Это касается граждан России, получивших степень магистра или доктора в области науки, техники или математики.

Президент США Джо Байден намерен переманить ведущих российских ученых. Для этого США могут упростить визовые требования для миграции ценных специалистов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, в администрации Байдена готовят отмену некоторых визовых требований для российских высококвалифицированных ученых.

Одним из предложений, которые Белый дом включил в свой последний дополнительный запрос в Конгресс, является отмена правила, согласно которому российские специалисты, подающие заявление на получение рабочей визы, должны иметь текущего работодателя.

Это касается граждан России, которые получили степень магистра или доктора в области науки, техники или математики в США или за рубежом, говорится в предложении.

Спикер Совета национальной безопасности подтвердил, что эти усилия имеют целью ослабить высокотехнологичные ресурсы Путина в ближайшей перспективе и подорвать инновационную базу России в долгосрочной перспективе, а также принести пользу экономике и национальной безопасности США.

В частности, администрация Байдена хочет облегчить переезд в США россиянам, которые имеют опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, передовыми вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетного двигателя и другими специализированными научными отраслями.

Представители администрации Байдена заявили, что видели значительное количество высококвалифицированных технологических работников, бежавших из России из-за ограниченных финансовых возможностей из-за санкций, которые США и союзники ввели после вторжения Путина на Украину.

Срок действия этого положения истечет через четыре года. В законе об иммиграции и гражданстве не будет изменений относительно процесса проверки, сборов или других правил.

Соединенные Штаты и некоторые из их союзников также обсуждали в последние недели предоставления защищенного статуса российским ученым, в том числе тем, кто работает в CERN, Европейской организации ядерных исследований.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден предложил Конгрессу закон о конфискации российских активов для Украины.