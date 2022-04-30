ВОЙНА В Украине Враг продолжает наступление на Донбассе, но получает достойный отпор: сводка Генштаба на утро 30 апреля

2022-04-30 15:30

На 66-е сутки героического противостояния украинского народа российским захватчикам, враг ведет наступление на востоке, уничтожает украинскую инфраструктуру и пытается установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, а также получить сухопутный коридор в Крым.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице.

На Волынском и Полесском направлениях активных действий со стороны противника не было, существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.

На Северском направлении вражеские войска обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово.

На Слобожанском направлении целью оккупантов остается удержание занятых позиций и нанесение огневого поражения подразделениям ВСУ. Кроме того, враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм с целью усиления группировки враг.

Также вражеские войска пытались продвинуться в направлениях населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое, но успеха не имели.

В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком , где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попасная) и Кураховском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях. Удачи нет, боевые действия продолжаются.

В Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений наших войск.

На Южнобужском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако были зафиксированы единичные обстрелы позиций подразделений наших войск.

На Бессарабском направлении существенных изменений не произошло.

На Николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку в оперативной глубине оборонных позиций Вооруженных Сил Украины, предположительно с целью разоблачения наличия и характера действий резервов.

Для достижения своих целей, оккупанты наносят авиационные, ракетные удары и осуществляют артиллерийские обстрелы объектов гражданской и военной инфраструктуры в глубине территории Украины, позиций наших войск вдоль линии столкновения и в приграничных районах. Продолжается перегруппировка и усиление группировок войск оккупантов.

Отмечается, что за сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено десять воздушных целей: один самолет и девять БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки были отбиты четырнадцать атак врага, уничтожены одиннадцать танков, семь артиллерийских систем, двадцать восемь единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей.