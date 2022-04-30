ВОЙНА В Украине ЕС может ввести эмбарго на импорт урана из россии: Германия поддержала санкции

2022-04-30 16:30

Против России могут ввести санкций в отношении атомной энергетики. Германия поддерживает запрет на уран. Но этот шаг может ударить по поставкам урана для построенных в ЕС Россией реакторов, а также по новым ядерным проектам.

Власти Германии поддержали требования о введении санкций на импорт урана из страны-террориста и других частей атомной промышленности диктатора Владимира Путина в ответ за вторжение в Украину. Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на пять дипломатов ЕС.

Такой шаг может ударить по новым ядерным проектам, которыми управляет дочерняя компания "Росатома", базирующаяся в Париже. Четверо дипломатов заявили, что санкции в отношении российской атомной промышленности обсуждались на встрече с послами ЕС и Еврокомиссией ранее на этой неделе, причем Польша и страны Балтии возглавили призывы к введению таких санкций.

Посол Германии еще в среду, 27 апреля, объявил о новой позиции Берлина, заявив, что они не только согласны с нефтяными санкциями, а еще и поддерживают запрет на российский уран. Об этом рассказал сказал один из дипломатов евроблока.

"Для немцев, австрийцев и других важно, чтобы ЕС повсеместно снижал свою энергетическую зависимость от России. Это включает в себя и запрет на импорт российского ядерного топлива. Для них это не проблема", – сказал дипломат ЕС.

Еврокомиссия еще работает над предложениями по шестому пакету санкций против России, включая потенциально меры, направленные против нефти. Ожидается, что подробности будут обсуждены со странами ЕС в ближайшие дни.

Пока неясно, как скоро могут быть введены санкции на ядерный импорт в ЕС. Однако любой шаг против российской атомной промышленности не будет безболезненным для европейцев.

ЕС импортирует почти весь свой уран из-за пределов блока. Около 20% поступает из России, что делает ее вторым по величине поставщиком после Нигера. Ожидается, что введение санкций в отношении дочерней компании "Росатома" станет особенно чувствительным вопросом для недавно переизбранного президента Франции Эммануэля Макрона.

Франция имеет большой сектор атомной энергетики и тесно сотрудничает с "Росатомом" по нескольким проектам через частично государственную компанию EDF. "Некоторые страны обеспокоены ядерной безопасностью. Вам понадобятся определенные меры предосторожности. Но, безусловно, есть вещи, которые вы можете санкционировать, которые напрямую не связаны с ядерным сотрудничеством", – заявил дипломат.

Дискуссия может означать раскол позиций в правительствах во Франции и Германии. Вторые являются яростными противниками ядерной энергетики и намерены закрыть оставшиеся атомные электростанции к концу 2022 года.

Франция получает более 70% своей электроэнергии от атомных электростанций и планирует построить еще больше реакторов. Макрон заявил, что ядерная энергия будет играть ключевую роль в сокращении выбросов в стране, поскольку это низкоуглеродный источник энергии, а также в укреплении энергетической независимости ЕС.

Французский глава государства хочет построить 14 новых реакторов к 2050 году. Страна также является единственным членом ЕС, поддерживающим программу создания ядерного оружия.

Тем не менее, Франция не зависит от импорта урана из России, так как в основном получает топливо из Казахстана и Нигера.

Французский энергетический гигант EDF, который управляет атомными электростанциями страны, заявил, что "внимательно следит за ситуацией в Украине и ее последствиями для энергетических рынков".

Главный противник – не Франция?

Самое сильное сопротивление может исходить не из Франции, а из Восточной и Северной Европы. Для ядерных реакторов российского производства в Чехии, Венгрии, Финляндии, Болгарии, Румынии и Словакии не существует разрешенной альтернативы ядерному топливу из РФ.

Хотя Словакия, например, заявила, что у нее достаточно ядерного топлива, чтобы продержаться до конца 2023 года.

"Это очень тревожно, так как мы на 100% зависим от поставок российского ядерного топлива от компании ТВЭЛ", – сказал Кароль Галек, статс-секретарь Словакии по энергетике в Министерстве финансов. Он добавил, что между этими пятью странами ЕС и американским поставщиком Westinghouse ведутся переговоры о производстве топлива для замены этих российских реакторов.