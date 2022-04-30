ВОЙНА В Украине россия просчиталась, когда сделала ставку на танковое наступление – военный эксперт

2022-04-30 19:30

По словам эксперта, именно противотанковое вооружение помогло ВСУ сломать все планы оккупанта.

Начав полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины Россия просчиталась, делая ставку на танковое наступление.

Об этом заявил военный историк Михаил Жирохов.

"Россияне почему-то считали, что танки – это основа наступления, ведь у них есть огромное количество техники и пехоты (армия РФ – это 2 миллиона военнослужащих). Мол, бросаем 300 танков и прорываемся в Киев. То есть они думали, что по стандартам Второй мировой они пойдут в наступление "ударным кулаком" - с танками впереди и пехотой позади", - отметил эксперт.

По словам эксперта, именно противотанковое вооружение помогло ВСУ сломать все планы оккупанта.

"Однако если в 2014 году украинская армия фактически не имела западного противотанкового оружия, РФ еще могла эффективно использовать танки. А теперь оказалось: если у украинского пехотинца есть западный гранатомет, он спокойно расстреливает тот российский танк", - отметил эксперт.