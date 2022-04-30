ВОЙНА В Украине Ленд-лиз для Украины будет отличаться от помощи во время Второй мировой - эксперт

2022-04-30 20:00

 

Конгресс США окончательно одобрил ленд-лиз для Украины, однако эта помощь будет отличаться от той, которую США оказывали союзникам антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны.

Об этом заявил военный историк Михаил Жирохов.

"Тогда ленд-лиз был не только для Советского Союза, но и для 14 или 15 стран. Это стало одним из факторов того, что Вторая мировая война пошла так, как мы видим. Потому что, когда вводили ленд-лиз, в Великобритании уже фактически не было оружия, а немцы, собственно, готовили высадку уже в Британии", - отметил эксперт.

Жирохов также отметил, что ленд-лиз может стать очень серьезным подспорьем для Украины.

"Если смотреть на опыт Второй мировой, то ленд-лиз будет очень мощным толчком для победы. Американцы уже заявили, что будут передавать образцы вооружения из существующего состава тех частей американской армии, которые находятся в Румынии и Польше. Так что речь идет именно о тяжелом вооружении, о перевооружении украинской армии на западные образцы", - заявил эксперт.

Что такое ленд-лиз:

Ленд-лиз — государственный акт США, позволивший в 1941—1945 годы поставлять своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырьё, включая нефтепродукты без оплаты. Все поставки по ленд-лизу оплачивало казначейство США, возврат оставшегося исправного оружия и техники должен производиться после завершения военных действий (по факту, разгрома Японии). Основными получателями поставок по акту о ленд-лизе стали страны Британского содружества наций и СССР.

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