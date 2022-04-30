ВОЙНА В Украине У российских оккупантов паника от одного упоминания о Чернобаевке

2022-04-30 20:30

 

Российские захватчики массово отказываются идти в наступление в направлении Чернобаевки вблизи Херсона.

Об этом говорится в новых телефонных разговорах захватчиков, перехваченных СБУ.

На записи – разговор командира батальона из РФ с командиром роты, прибывшей с пополнением из т.н. "ДНР".

Оккупант со стороны российских террористов ДНР жалуется, что "сегодня утром русские отказались".

"Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (прим: на Чернобаевку. Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Вы что, долб**бы, бл**ь? Куда вы суетесь?!", – говорит он.

Российский командир рассказал, что после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения из ДНР" согласились идти в атаку. Поэтому дабы заставить военных идти на фронт, командиры прибегают к лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

"Но и это не подействовало… Что ж, сложно мотивировать людей, которые не знают, что они здесь делают", – отметили в СБУ.

Оккупанты используют военный аэродром в Чернобаевке как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Накануне ВСУ в 17-й раз успешно ударили по оккупантам в Чернобаевке.

Напомним, что в Украину привезли 60% из запланированной поставки американских дальнобойных 155-мм гаубиц М777.

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