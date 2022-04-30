ВОЙНА В Украине Макрон пообещал Зеленскому "усилить" поддержку Украины вооружением

2022-04-30 21:00

 

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора пообещал Президенту Украины Владимиру Зеленскому "усилить" военную и гуманитарную помощь Украине, сообщает BFMTV.

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"Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому "усилить поддержку Украины оборонным вооружением и гуманитарной помощью" во время телефонного разговора в эту субботу", - сообщает BFMTV со ссылкой на подтвержденные источники.

Детали

Также указано, что Макрон пообещал Зеленскому, что Франция продолжит помогать Украине собирать доказательства военных преступлений вследствие вторжения рф.

"Кроме продолжения военной и гуманитарной помощи, Эммануэль Макрон пообещал в эту субботу во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, что миссия французских экспертов, способствующих сбору доказательств для борьбы с безнаказанностью и обеспечения работы международного правосудия в отношении преступлений, совершенных в рамках российской агрессии, продлит свою миссию в Украине", – сообщили BFMTV из Елисейского дворца.

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