ВОЙНА В Украине рф назвала новую цель войны против Украины

2022-04-30 22:00

 

Агрессия РФ направлена не только на Украину, но и на Запад

В России назвали еще одну цель войны против Украины. Своей агрессией оккупанты хотят "освободить мир от Запада".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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"Освободить мир от Запада – Россия снова озвучила новую цель разрушительной "спецоперации" в Украине. "Освобождение" по-русски – это лишь массовые уничтожения. Впрочем, следующие цели спецоперации РФ могут касаться "освобождения" Марса от влияния марсиан. Ждем", — написал Подоляк.

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ВОЙНА В Украине

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