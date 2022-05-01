ВОЙНА В Украине Макрон подтвердил готовность предоставить гарантии безопасности для Украины

2022-05-01 10:30

 

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность предоставить гарантии безопасности.

Об этом сообщает посольство Франции в Украине.

Сообщается, что накануне лидеры обеих стран провели телефонный разговор. Макрон заявил о намерении в течение своего второго срока активно работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также выразил обеспокоенность российским ударом по Киеву во время визита генерального секретаря ООН и премьер-министра Болгарии, а также невыносимой ситуацией в Мариуполе. Кроме того, обсуждались переговоры, которые должны положить конец войне России против Украины.

"В этой связи президент напомнил о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, а также о готовности Франции внести вклад в соглашение о гарантиях безопасности для Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина предложила Китаю как постоянному члену Совета безопасности ООН стать гарантом безопасности.

subscriber subscriber

Еще по теме

Макрон пообещал Зеленскому "усилить" поддержку Украины вооружением

2022-04-30 21:00

Арестович подтвердил уничтожение бригады "бучанских палачей"

2022-04-24 11:00

Макрон заявил о передаче Украине самоходных артиллерийских установок

2022-04-23 11:30

"Пусть назовут дату и место": Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным

2022-04-21 21:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцам вновь нужна "Зеленая карта" для выезда за границу

2022-05-01 12:00

По оккупированному острову Змеиный ВСУ нанесли серьезный удар

2022-05-01 11:30

Долги за коммуналку: что ждет украинцев после войны

2022-05-01 11:00

Макрон подтвердил готовность предоставить гарантии безопасности для Украины

2022-05-01 10:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцам вновь нужна "Зеленая карта" для выезда за границу 2022-05-01 12:00
По оккупированному острову Змеиный ВСУ нанесли серьезный удар 2022-05-01 11:30
Долги за коммуналку: что ждет украинцев после войны 2022-05-01 11:00
Макрон подтвердил готовность предоставить гарантии безопасности для Украины 2022-05-01 10:30