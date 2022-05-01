ВОЙНА В Украине Штурмовые действия и наступления оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали, где было горячо

2022-05-01 09:30

Противник пытался прорвать оборону защитников Украины, отметил Генштаб армии.

Оккупанты в Украине проводили наступление на Слобожанском направлении в направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск.

На Лиманском направлении враг вел наступление в направлении Александровки и Крымки, а на Попаснянском - проводил штурмовые действия на линии Новотошковское - Орехово и закреплялся на достигнутых рубежах, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, на Кураховском направлении противник при поддержке артиллерии пытается прорвать оборону защитников Украины на направлении Еленовка - Новомихайловка.

В Генштабе предупредили, что на Слобожанском направлении продолжается усиление ударной вражеской группировки. Противник стянул 300 единиц вооружения и военной техники, переброшены тысяча "мобилизованных" из захваченных частей Донецкой и Луганской областей.

"На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии соприкосновения. Враг пытается осуществлять авиационные удары и огневое артиллерийское поражение позиций наших войск...", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась в Украину.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев, Львов, Одессу и Мариуполь. Позже враги пошли в наступление на востоке Украины.

Защитники Украины давали достойный отпор врагу. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 30 апреля в нашей стране были уничтожены около 23 тысяч 200 оккупантов.