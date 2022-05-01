"Мы благодарны всем странам, которые с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказались граждане Украины. За 2 месяца украинские страховщики отработали оптимальные условия приобретения и пользования таким полисом", – сказала директор Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.
Отметим, что полис "Зеленая карта" является договором международного страхования. У украинских страховщиков сейчас его можно приобрести со скидкой в 50%. Однако стоимость полиса зависит от:
- типа транспортного средства,
- страны посещения,
- срока действия договора страхования.
Минимальный срок действия "Зеленой карты" – 15 дней, а максимальный – более года. Цена полиса определена МТСБУ и одинакова для всех страховщиков. При этом есть возможность оформить электронную "Зеленую карту", которую признаю в большинстве стран.