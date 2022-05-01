ВОЙНА В Украине Украинцам вновь нужна "Зеленая карта" для выезда за границу

2022-05-01 12:00

С 28 апреля граждане Украины, выезжающие за границу на собственном автомобиле, должны приобрести полис "Зеленая карта", хотя с начала войны и до 28 апреля это правило для украинцев было отменено.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Так, в НБУ напомнили, что "Зеленая карта" в Украине стоит дешевле, чем в других странах, а процесс оформления полиса в период военного положения существенно упростили.

28 апреля 2022 регулятор получил от иностранных партнеров информацию о том, что этот полис будет требоваться во время пересечения границы с Польшей. Эта практика, по всей видимости, будет распространяться и на границах с другими странами.