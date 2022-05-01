ВОЙНА В Украине Украинцам разъяснили, как жителям оккупированных территорий получить пенсии

2022-05-01 20:30

 

В период военного положения пенсии в Украине будут выплачиватьсяя по-разному. Тем, кто попал в оккупацию или проживает в регионах, где ведутся активные боевые действия, а также получал деньги через Украпочту, выплаты доставить невозможно. Для таких пенсионеров разработан новых механизм получения пенсии.

Как сообщила министр соцполитики Украины Марина Лазебная, таким пенсионерам деньги будут начислять на специальные счета в Ощадбанке.

Происходить это будет после представления Укрпочтой по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях.

Получить пенсию с такого счета можно будет в любом отделении Ощадбанка на территории, где открыты отделения. Для получения денег нужно будет предоставить паспорт и ИНН, а также подписать договор об открытии такого банковского счета.

Если временно пенсионер не имеет возможности снять деньги, вся сумма будет храниться на счету Ощадбанка. Если появится возможность доставить средства Укрпочтой эту сумму передадут пенсионеру.

Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому адресу, через Ощадбанк, или другой уполномоченный банк.

Стоит отметить, что для пенсионеров, которые ранее получали выплаты на банковские карты, процесс выплаты пенсий не изменялся. Им деньги будут зачисляться на счета без задержек в установленные сроки.

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