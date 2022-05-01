ВОЙНА В Украине ВСУ в Запорожской области ликвидировали больше полсотни российских солдат за сутки

2022-05-01 16:30

Военнослужащие в Запорожской области продолжают удерживать агрессора. За прошлые сутки наши воины уничтожили часть вражеской техники и личного состава оккупантов.

Об этом сообщают в Силах обороны Запорожского края.

ВСУ под Запорожьем за прошлые сутки уничтожили:

55 солдат армии рф, 90 ранено

1 самолёт Су-25/ 1 од, повреждён ещё 1

1 танк

13 боевых бронированных машин, одна из них — бронированная машина «Тигр»

4 БПЛА

1 самоходную артиллерийскую установку 2С1

2 единицы 122 мм гаубиц Д-30

13 единиц автомобильной техники

Подразделения Запорожской отдельной бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи, ведут оборонительные действия, нанося потери противнику по всей длине линии фронта в зоне ответственности.

Подразделения ГСЧС проводят ликвидацию последствий в местах, где были произведены артиллерийские обстрелы, очищают местность от мин и взрывных предметов.

Запорожье продолжает жить в прифронтовых условиях. Продолжают стабильно работать коммунальные службы, предприятия критической инфраструктуры. В области продолжают строить дополнительные оборонные постройки.

Временно неподконтрольными территориями области остаются населенные пункты: Бердянского района, Мелитопольского района, Васильевского района, Пологовского района (кроме г. Орехов и Гуляйполе).