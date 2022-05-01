ВСУ в Запорожской области ликвидировали больше полсотни российских солдат за сутки

Военнослужащие в Запорожской области продолжают удерживать агрессора. За прошлые сутки наши воины уничтожили часть вражеской техники и личного состава оккупантов.
Об этом сообщают в Силах обороны Запорожского края.
ВСУ под Запорожьем за прошлые сутки уничтожили:
Подразделения Запорожской отдельной бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи, ведут оборонительные действия, нанося потери противнику по всей длине линии фронта в зоне ответственности.
Подразделения ГСЧС проводят ликвидацию последствий в местах, где были произведены артиллерийские обстрелы, очищают местность от мин и взрывных предметов.
Запорожье продолжает жить в прифронтовых условиях. Продолжают стабильно работать коммунальные службы, предприятия критической инфраструктуры. В области продолжают строить дополнительные оборонные постройки.
Временно неподконтрольными территориями области остаются населенные пункты: Бердянского района, Мелитопольского района, Васильевского района, Пологовского района (кроме г. Орехов и Гуляйполе).