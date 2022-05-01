ВОЙНА В Украине рф планировала сбить пассажирский самолет и обвинить Украину - СБУ

2022-05-01 20:00

Задержана вражеская ДРГ, которая готовила эту ужасную провокацию.

Служба безопасности Украины обезвредила вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая планировала сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси и обвинить в этом Украину.

Как сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага.

По его словам, агенты генштаба вооруженных сил РФ готовили теракт - планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси.

"В атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для совершения провокации злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Stinger". Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранный ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующее задание своей агентурной группе", - рассказал Дехтяренко.

В состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, который является кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил РФ и имеет позывной "Морпех".

Установлено, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске.

По данным СБУ, по заданию Тютерева вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров.

Для формирования "доверительных" отношений они передали украинским военным достоверную информацию относительно позиций и перемещения оккупационных подразделений так называемых "кадыровцев".

В дальнейшем российская агентура планировала использовать наработанные контакты для незаконного получения иностранного ПЗРК и его передачи в страну-агрессора.

Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы оккупантов.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств разоблаченного преступления и привлечения к ответственности его организаторов.

"Одновременно с разоблачением указанных преступных планов СБУ разоблачила факты, которые свидетельствуют о существенном уровне деградации разведслужб РФ. Среди прочего удалось установить, что "Морпех" врал своему руководству об успехах в Украине и давал подконтрольной ему ДРГ задачи по фальсификации теракта в тылу Украины. В частности, они готовили постановочные фото- и видеоматериалы о якобы "нападении на блокпост сил ТРО", - добавил спикер СБУ.