Генштаб подсчитал потери рф по состоянию на 1 мая

Украинские защитники убили 23 500 российских военных, уничтожили более 1000 танков, почти две сотни самолетов и почти две с половиной тысячи боевых бронированных машин.
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 500 своих военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составляют (в скобках приведены данные за минувшие сутки, 30 апреля):
личного состава - около 23500 (+300),
танков - 1026 (+18),
боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26),
артиллерийских систем - 451 (+15),
РСЗО - 151 (+0),
средства ПВО - 80 (+3),
самолетов - 192 (+2),
вертолетов - 155 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20),
корабли / катера - 8 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 245 (+13),
специальная техника - 32 (+0).
крылатые ракеты (сбито) - 84.
Сообщается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении, данные уточняются.