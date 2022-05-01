ВОЙНА В Украине российские военные отключают мобильную связь и интернет на оккупированных территориях

2022-05-01 21:00

Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

Так, 30 апреля жители этих регионов начали сообщать о проблемах с мобильной связью и интернетом от украинских операторов. Позже услуги пропали на большой части оккупированных территорий.

Как стало известно позже, причиной отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.

При этом в Госспецсвязи отмечают, что проблемы возникли одновременно у всех операторов, что является подтверждением того, что российские захватчики пытаются лишить украинцев доступа к правдивой информации о войне в Украине, а также сделать свою пропаганду безальтернативным источником информации.

"Кремлевские прихвостни задались целью обеспечить своего вождя хотя бы какой-то победой, которую он мог бы "продать" своему избирателю. Неспособны добиться какого-либо результата на поле боя, они ищут выходы. Один из них – создание новых так называемых республик. Однако создание так называемой Херсонской народной республики в нынешней ситуации выглядит довольно призрачно – украинцы, несмотря на агрессию относительно них, использование слезоточивого газа и оружия, выходят на проукраинские акции протеста. Ведь именно благодаря связи они ощущали поддержку со стороны всей Украины", - говорится в сообщении.

Одновременно с отключением связи на Херсонщине и в части Запорожской области на информационных ресурсах РФ начали распространять фейковые новости о том, что разрешение отключить интернет и мобильную связи украинских операторов дали власти Украины.

Рашисты пытаются создать видимость нового квазиобразования, которое можно преподнести как "победу" для россиян. Для этого и проводится отключение связи и введение в оборот на оккупированных территориях российской валюты.

"Украина никогда не бросит своих граждан на произвол судьбы. Наши защитники выбили вражеские войска из Киевщины, Сумщины и Черниговщины, выгонят и из других областей. Все оккупированные территории в международно признанных границах нашей страны будут освобождены. Сейчас мы просим всех украинцев, которые находятся на оккупированных районах, по возможности переезжать в другие регионы. Призываем всех быть осторожными и не подвергать себя опасности", - отметили в Госспецсвязи.

Также там подчеркнули, что украинцы могут оставаться на связи даже если украинское вещание, связи и интернет отключены. Для этого можно слушать радио на средних волнах с помощью обычных радиоприемников: 1278, 1404, 873, 657 кГц

Кроме того, украинские каналы раскодированы на спутнике: