ВОЙНА В Украине В Курской области повредили ж/д-мост, по которому перебрасывали войска в Украину

2022-05-01 19:00

 

Поврежден участок железных путей, идущих в направлении к Харькову.

В Курской области нашли поврежденный участок железной дороги. По ней Россия перебрасывает оккупационные войска в Украину.

Об этом сообщил губернатор области.

Неизвестно, были ли железные пути умышленно повреждены или обрушились в связи с погодными условиями.

На месте работают экстренные службы. Местные власти подтвердили, что ветку использовали для "товарных составов".

"Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает", - говорится в сообщении чиновника.

Поврежденные пути находятся вблизи от украинской границы в направлении Харькова, где продолжаются активные бои ВСУ с ВС РФ. О чем свидетельствуют данные Google Maps.

 Курская область граничит с Украиной. На территории региона происходила активная перегруппировка войск, участвовавших в неудавшемся наступлении на север Украины.

Также в Курске размещены важные военные объекты, снабжающие оккупантов во время активных боев на украинском востоке.

По оценкам американских военных аналитиков, железнодорожное сообщение у русских до сих пор занимает ключевую позицию в переброске захватнических войск на чужую территорию.

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