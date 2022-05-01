ВОЙНА В Украине «Наступит кульминация»: полковник Олег Жданов рассказал о приближении решающих боев

2022-05-01 22:00

 Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов спрогнозировал приближение решающей фазы войны. О факторах которые на это указывают он рассказал в интервью Politeka Online.

«Сейчас ситуация будет нагнетаться максимально со стороны росси. И вот слухи (пока не подтверждена информация) о том, что приехал лично начальник генерального штаба русни герасимов в район Изюма, именно об этом говорит. Он сейчас будет давить лампасами, как говорят военные, и толкать войска вперед, для того, чтобы хоть где-то прорвать фронт попытаться, и хотя бы развить наступление к девятому мая. Потому что понятно уже, что на границы областей они к девятому никак уже не успевают с такими темпами продвижения», -отметил эксперт.

Также Жданов обратил внимание на заявление Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного о том, что россия пособирала резервы и ввела войска на территорию Украины.

«Вот поэтому, я, складывая все эти пазлы в одну картину, предполагаю, что присутствие высокого начальства, плюс полный ввод резервов, который планировался, и может быть преддверием того, что наступит кульминация. То есть, они попытаются пойти в массированное наступление», - заявил Олег Жданов.

Жданов добавил, что, по его мнению, прибытие начальника генштаба рф валерия герасимова на фронт было не приказом путина, а его личным решением, поскольку это последний шанс спасти карьеру.

 

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