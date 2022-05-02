ВОЙНА В Украине Польша отправила в Украину сотни танков Т-72, самоходные гаубицы "Гвоздика", "Грады", беспилотники и ракеты

2022-05-02 14:31

В рамках военной помощи Польша отправила Украине 232 танка Т-72, реактивные системы залпового огня, беспилотные летательные аппараты и самоходные гаубицы, – пишет Visegrád 24.

Официальная Варшава сегодня занимает второе место после Вашингтона по количеству оказанной Киеву помощи.

Отправку танков подтвердили в Варшаве и официально.

"Не буду называть вам конкретные цифры, но могу подтвердить слова премьер-министра о том, что Польша поставляла, поставляет и будет поставлять Украине военную помощь, в частности танки Т-72. Я не хотел бы вдаваться в подробности, но это, безусловно, важная помощь", - сказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью Polsat News.

Польские СМИ также пишут, среди вооружений, которые Варшава передала Киеву, - самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град", а также ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов Миг-29 и Су-27.

Польское радио добавляет, что Украина также получит разведывательные беспилотники компании WB Electonics, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и большое количество боеприпасов.