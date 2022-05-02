ВОЙНА В Украине "Приехали убивать украинцев за деньги": ВСУ разгромили отряд "вагнеровцев"

2022-05-02 16:30

В Луганской области украинские военные разгромили подразделение наемников ЧВК "Вагнер", нескольких россиян взяли в плен.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в своем Facebook.

По его словам украинские позиции атаковал штурмовой отряд "Барс-7" из состава частной военной компании "Вагнер".

"Большая группа наемников прорвалась в первую траншею нашего опорника. Однако украинские воины не дрогнули, приняли ближний бой, и полностью разгромили противника. Российские войска понесли тяжелые потери, много убитых, а 7 наемников отряда "Барс-7" взяты плен воинами одной из наших механизированных бригад. Наемники сообщили, что их наняли через военкоматы России на зарплату в 205 тыс. рублей (около 3 тыс. долларов по официальному курсу в РФ – ред.)", – рассказал Бутусов.

Журналист назвал имена захваченных в плен вагнеровцев:

"Майор Виктор Коржавин из Челябинской области, радист Сергей Богданов из Краснодарского края, город Тимошевск, солдаты Владимир Насыров из Уфы, Суднев Валерий из Ижевска, младший сержант Юшков Дмитрий, житель Луганска Коваленко Дмитрий, а также ещё один гражданин России из Томска".

По данным Бутусова, вагнеровцы рассказали, что отряд "Барс-7" вышел на фронт 20 апреля и за 10 дней боев потерял около 150 убитых и раненых из 400 человек.

"Взрослые люди, которые, по их словам, приехали восстанавливать Донбасс, охранять тыл, водить машины и говорить по радио, лечить раненых. Ну прямо ни одного боевичка среди них, но зачем-то взяли автоматы и пошли занять "пустую высоту". Вот такие странные деятели. Причем в "Барс-7" было много отказников, по словам россиян, но сами они в отказники не пошли. Врут, понятное дело, приехали убивать, и были готовы получать за это деньги, да вот только встретили на объекте атаки военных профессионалов, которые быстро приняли правильные решения", – пишет он.

Как отметил журналист, в РФ очевидна нехватка людских ресурсов в РФ, поэтому "фактически Россия начала частичную мобилизацию".

Кто такие "вагнеровцы"?

ЧВК "Вагнер" – российская военная структура, комплектуемая наемниками. Участвовала в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника Путина диктатора Асада, в Судане.

Независимая миссия под эгидой Совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер".

По информации британской разведки, РФ намерена задействовать в боевых действиях в Украине более 1000 наемников ЧВК "Вагнер", в том числе высших руководителей организации.

Советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" планировали покушение на президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.