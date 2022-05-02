ВОЙНА В Украине Уже принял решение: Кремль готовится к нападению на еще одну страну

2022-05-02 18:30

Россия попытается открыть новый фронт против Украины из Молдавии.

Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на военные источники.

Так, по словам одного из них, существует «ряд индикаторов», которые указывают на нападение в ближайшем будущем на бывшее советское государство, в армии которого всего 3250 солдат. Это приведет к тому, что российские войска двинутся в черноморский порт Одессы с запада.

Источники утверждают, что Кремль уже принял решение об атаке.

«Судьба Молдовы очень важна. Если русские начнут брать под свой контроль, мы станем легкой мишенью в военном отношении, и угроза для Украины станет экзистенциальной», — пояснил источник издания в военных кругах.

Также он объяснил, что если рф признает независимость Приднестровья, тем самым нарушая территориальную целостность Молдовы, повторится «донбасский сценарий». Накачивая регион оружием, дальше они захотят присоединить его к составу рф.