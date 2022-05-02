ВОЙНА В Украине Войска США могут появиться в Украине – в Конгресс внесена новая резолюция

2022-05-02 19:00

Военнослужащие из Соединенных Штатов Америки могут оказаться в Украине и вместе с ВСУ противостоять российской агресии. Соответствующую резолюцию, позволяющую использовать армию США для защиты территориальной целостности нашей страны инициировал конгрессмен Адам Кинзингер.

"В Конгресс США внесен проект резолюции, который уполномочит президента Соединенных Штатов использовать наши силы для реагирования на сценарий, в котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины", - поясняет автор.

Кинзингер отметил, что слова уже сказаны, теперь важны действия.

"Миллионы украинцев были перемещены, тысячи были убиты, и масштабы вреда, который продолжают им наносить, совершенно бесчеловечны. Нападения на мирных жителей, массовые казни и бесчисленные сообщения об изнасилованиях со стороны российских сил проходят фактически безнаказанно. Мы должны принять меры, чтобы положить конец этим злодеяниям", - подчеркивает конгрессмен.

Как ранее сообщали Vesti.ua, Соединенные Штаты Америки начали дополнительную подготовку украинских бойцов на американских военных объектах в Германии.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, в частности, отметил, что тренинги основываются на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские войска уже прошли в других местах, а также включают подготовку по работе с радарными системами и бронетехникой, о которой недавно было объявлено в рамках пакетов помощи в сфере безопасности.