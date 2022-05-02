ВОЙНА В Украине Водители-мужчины смогут пересекать границу: что для этого нужно

2022-05-02 19:30

Украинцам рассказали, что нужно водителям-мужчинам призывного возраста для пересечения границы.

Об этом пишет ТСН.ua.

Так, водители-мужчины призывного возраста могут пересекать границу, но для этого нужно получить цифровой инструмент для проезда.

В частности, обязательными условиями для водителей являются:

выезд из Украины возможен только при погрузке на экспорт;

по завершении рейса водитель должен обязательно вернуться в Украину;

на обратном пути транспортное средство загружается гуманитарным грузом.

Подать заявку на пересечение границы нужно в кабинете перевозчика в системе "Шлях", выбрав тему "Заявка на перетин 18-60" в меню заказа разрешений. После регистрации в системе перевозчик-резидент получит порядковый номер, присваиваемый системой.

Заявки аккумулирует Министерство инфраструктуры Украины, после чего передает в Госпогранслужбу. Уже там ее рассматривают и принимают решение о разрешении пересечь границу.

При этом за предоставление такого разрешения, его можно будет увидеть в системе не сразу - бывали случаи, когда он начинал отражаться через сутки после одобрения.

Таким образом, Министерство инфраструктуры вместе с областными военными администрациями может бронировать военнообязанных водителей, чтобы те осуществляли перевозки для оборонных нужд. Однако срок действия отсрочки не превышает полгода.

Как отмечается, решение забронировать водителя принимается по результатам поданной перевозчиком заявки по установленной форме, но могут потребоваться дополнительные документальные подтверждения. Решения принимают ориентировочно до трех дней. Далее решение о бронировании направляется в Госпогранслужбу.

Такой же порядок установлен для пересечения границы водителями-гражданами Украины призывного возраста, которые выезжают на транспортных средствах с иностранными номерами. Однако в этом случае форма установленного образца должна заполняться перевозчиками-нерезидентами.