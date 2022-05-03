ВОЙНА В Украине Еще минус 400 оккупантов: сводка потерь рф в Украине на 3 мая

2022-05-03 16:30

Продолжаются 69 сутки полномасштабного вторжения страны-террориста России на территорию Украины, под которой враг хоть и несет непоправимые и рекордные для себя потери, однако продолжает уничтожать украинцев и Украину.

В Генштабе ВСУ сообщили об общих боевых потерях российского оккупационного войска по состоянию на 3 мая.

Потери врага в войне против Украины (количество ориентировочно, поскольку подсчет усложняется интенсивностью боевых действий):

личного состава - около (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1062 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед,

артиллерийских систем – 475 (+16) ед,

РСЗО - 162 (+10) ед,

средства ПВО - 80 (+0) ед,

самолетов – 194 (+0) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1843 (+19) ед,

корабли /катера - 10 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20).

Специальная техника – 38 (+0).

Крылатые ракеты – 84 (+0).

Отмечается, что самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении в Харьковской области.