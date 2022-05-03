Еще минус 400 оккупантов: сводка потерь рф в Украине на 3 мая

Продолжаются 69 сутки полномасштабного вторжения страны-террориста России на территорию Украины, под которой враг хоть и несет непоправимые и рекордные для себя потери, однако продолжает уничтожать украинцев и Украину.
В Генштабе ВСУ сообщили об общих боевых потерях российского оккупационного войска по состоянию на 3 мая.
Потери врага в войне против Украины (количество ориентировочно, поскольку подсчет усложняется интенсивностью боевых действий):
Отмечается, что самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении в Харьковской области.