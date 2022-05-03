ВОЙНА В Украине Украинцам разрешили выходить на пенсию на полтора года раньше: названа причина

2022-05-03 20:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об усовершенствовании пенсионного законодательства.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

В ведомстве отметили, что этот закон о справедливости, потому что он распространяет единые правила индексации на все пенсионные выплаты.

Отмечается, что из-за трудностей, с которыми украинцы предпенсионного возраста сталкиваются при трудоустройстве, закон позволяет досрочно назначать пенсии на полтора года раньше достижения пенсионного возраста тем, у кого есть полный страховой стаж в случаях, когда трудовой договор расторгнут в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия.

Ранее Пенсионный фонд Украины решил усовершенствовать и расширить свои услуги онлайн. Чтобы воспользоваться новыми возможностями ПФУ в интернете, нужно зарегистрироваться на портале электронных услуг фонда.