ВОЙНА В Украине Украинцам назначили еще один вид помощи в 4,5 тыс. грн: кто может получить

2022-05-03 22:30

На первом этапе программы средства будут предоставлены в виде сертификатов.

Вынужденно перемещенные лица, зарегистрированные в Киеве, могут получить дополнительную помощь в размере 4,5 тыс. грн, ее украинцам предоставляют от Общества Красного Креста. Об этом сообщает Киевская городская организация Общества Красного Креста Украины.

На первом этапе программы средства будут предоставляться не в виде наличных денег или перечисления на карту. Помощь можно получить в виде сертификатов на покупки в сети "Сільпо".

Ее получат самые уязвимые категории переселенцев:

- люди с инвалидностью I группы;

- семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью (до 18 лет);

- семьи, имеющие трое и более детей (до 16 лет);

- семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка сироту (до 16 лет).

Люди с инвалидностью I группы получат 3 сертификата по 500 грн (1500 грн), а другие категории получателей – 9 сертификатов по 500 грн (4500 грн).

Ваучер на 500 гривен будет работать так: если товаров в чеке будет, например, 510 гривен, то человека попросят доплатить 10 гривен. Но если на 480, то 20 гривен сдаче не дадут.

Если ВПЛ зарегистрированы на правом берегу Киева, они могут получить ваучеры каждую среду и каждую пятницу по адресу ул. Владимирская, 51Б в Vcentri Hub.

Для переселенцев на левом берегу ваучеры раздают каждый вторник по ул. Миропольская, 19, вблизи метро "Черниговская".

Время выдачи начинается в 10 утра и заканчивается в 16 вечера, все происходит в порядке живой очереди.

Для получения помощи необходимо предъявить:

- паспорт;

- идентификационный код;

- справку о статусе перемещенного лица;

- справку о назначении группы инвалидности;

- свидетельство о рождении ребенка/детей;

- распоряжение об опекунстве.