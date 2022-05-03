ВОЙНА В Украине Враг несет потери: движение сопротивления набирает обороты на оккупированных территориях

2022-05-03 22:00

Противник пытается восполнить значительные потери техники в подразделениях вооруженных сил рф, ведущих боевые действия на территории Украины.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, в городе Богучар Воронежской области, в период с 27 апреля по 2 мая было снято с хранения семнадцать танков и шестьдесят БМП-1. Техника отправлена на временно занятые российскими войсками украинские территории.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы Харькова и близлежащих населенных пунктов. На Изюмском направлении враг продолжил обстреливать подразделения войск ВСУ.

В Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

Также сообщается, что за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены 7 БПЛА "Орлан-10" и один БПЛА "Форпост".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены 12 атак врага, уничтожены 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 единиц автомобильной техники противника.

Враг несет потери и на других направлениях.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, во временно занятых агрессором городах и селах активно продолжает развиваться движение сопротивления.

Добавим, что в В Луганской области российские оккупанты уничтожили дом местного фермера, обстреляв его из БТР за то, что мужчина отказался отдавать им свою сельскохозяйственную технику.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, захватчики решили создать «колхоз» в Сватово. Они провели для населения собрание, где сообщили, что вся фермерская техника теперь переходит в коммунальную собственность.

Но один из фермеров отказался выполнять условия россиян.

"Он отказался сотрудничать. Вечером подъехал БТР к дому этого мужчины и стал стрелять. Слава Богу, люди остались живы, но таким образом россияне подавляют любое желание спорить", - рассказал Гайдай.