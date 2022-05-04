ВОЙНА В Украине видео В Харьковской области разоблачили предателей, которые помогли врагу - сядут надолго за госизмену

2022-05-04 14:31

В Харьковской области удалось разоблачить двух предателей, которые оказывают российским фашистам помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Как сообщает региональная прокуратура, установлено, что староста Волохово-Ярского старостинского округа Балаклейского городского совета и жительница села Волохов Яр передают оккупантам данные о лицах, принимавших участие в АТО/ООС и местных жителях с активной проукраинской позицией.

Кроме того, указанные лица агитируют местное население содействовать оккупантам, а также обеспечивают войска РФ материальными ресурсами: продуктами, жилыми помещениями, спецтехникой и материалами для строительства, – добавили в прокуратуре.

Предателям заочно сообщено о подозрении по факту государственной измены (ч.2 ст.111 УК Украины).

Увы, есть единичные случаи предательства своего народа и в других регионах. Зачастую изменников Родины оперативног вычисляет и задерживает СБУ. Слава Украине!

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