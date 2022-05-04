ВОЙНА В Украине Бойцам терробороны будут выплачивать повышенные пенсии: названо условие

2022-05-04 20:30

Украинцы, которые вступили в состав территориальной обороны, смогут получить статус ветерана войны и соответствующие льготы, в частности, по пенсионному обеспечению, а также скидки на оплату коммунальных услуг.

Об этом говорится в новой редакции Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении норм, регулирующих вопросы определения категорий лиц, признанных ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, и предоставление им социальных гарантий» от 15 марта 2022 года № 2121 -IX.

Согласно положениям закона, добровольцы ТрО имеют право на льготное пенсионное обеспечение, в том числе и досрочный выход на пенсию. Мужчины смогут выйти на пенсию в 55 лет со стажем не менее 25 лет, а женщины — в 50 лет со стажем не менее 20 лет.

Также терроборонцев могут признать участниками боевых действий, а получившие ранения, контузии, увечья или тяжелые заболевания, связанные с выполнением боевых задач, могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны.

Кроме того, им положены повышенные пенсии:

для участников боевых действий — 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

для лиц с инвалидностью в результате войны — от 30% до 50% прожиточного минимума в зависимости от группы инвалидности.

Еще один важный момент — для бойцов ТрО предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг.

Члены семей погибших или умерших бойцов терробороны обретут статус «семьи погибших (умерших) защитников и защитниц».

Если человек умирает, его семья будет получать повышенную пенсию в размере, предусмотренном для членов семьи погибших военнослужащих.