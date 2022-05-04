ВОЙНА В Украине Минус 15 танков и 300 оккупантов за сутки: сводка по потерям врага на утро 4 мая

2022-05-04 16:00

 

Полномасштабное вторжение страны-террориста России на территорию Украины длится 70-е сутки. Враг продолжает нести рекордные для себя потери за промежуток времени благодаря профессиональным действиям Вооруженных Сил Украины.

Об общих боевых потерях противника на 4 мая сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Потери врага за 70 дней войны:

  • личного состава – около 24500 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1077 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43) ед,
  • артиллерийских систем – 491 (+16) ед,
  • РСЗО - 163 (+1) ед,
  • средства ПВО - 81(+1) ед,
  • самолетов – 194 (+0) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,
  • корабли /катера - 10 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12),
  • специальная техника - 38(+0),
  • крылатые ракеты – 87 (+3).

В Генштабе отмечают, что самые большие потери за прошедшие сутки российская оккупационная армия понесла на Изюмском и Новопавловском направлениях.

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