ВОЙНА В Украине Минус 15 танков и 300 оккупантов за сутки: сводка по потерям врага на утро 4 мая

2022-05-04 16:00

Полномасштабное вторжение страны-террориста России на территорию Украины длится 70-е сутки. Враг продолжает нести рекордные для себя потери за промежуток времени благодаря профессиональным действиям Вооруженных Сил Украины.

Об общих боевых потерях противника на 4 мая сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Потери врага за 70 дней войны:

личного состава – около 24500 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1077 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43) ед,

артиллерийских систем – 491 (+16) ед,

РСЗО - 163 (+1) ед,

средства ПВО - 81(+1) ед,

самолетов – 194 (+0) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,

корабли /катера - 10 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12),

специальная техника - 38(+0),

крылатые ракеты – 87 (+3).

В Генштабе отмечают, что самые большие потери за прошедшие сутки российская оккупационная армия понесла на Изюмском и Новопавловском направлениях.