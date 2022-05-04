Минус 15 танков и 300 оккупантов за сутки: сводка по потерям врага на утро 4 мая
2022-05-04 16:00
Полномасштабное вторжение страны-террориста России на территорию Украины длится 70-е сутки. Враг продолжает нести рекордные для себя потери за промежуток времени благодаря профессиональным действиям Вооруженных Сил Украины.
Об общих боевых потерях противника на 4 мая сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
Потери врага за 70 дней войны:
- личного состава – около 24500 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1077 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43) ед,
- артиллерийских систем – 491 (+16) ед,
- РСЗО - 163 (+1) ед,
- средства ПВО - 81(+1) ед,
- самолетов – 194 (+0) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,
- корабли /катера - 10 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12),
- специальная техника - 38(+0),
- крылатые ракеты – 87 (+3).
В Генштабе отмечают, что самые большие потери за прошедшие сутки российская оккупационная армия понесла на Изюмском и Новопавловском направлениях.