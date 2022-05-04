ВОЙНА В Украине ВСУ сожгли российскую колонну с боеприпасами под Изюмом

2022-05-04 17:30

 

Атака произошла на территории, которую враг считал своим тылом.

Украинские войска уничтожили колонну с боеприпасами врага, развернутую под Изюмом.

Об этом в Telegram сообщил представитель главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, атака артиллерии состоялась в тылу противника.

"Украинская артиллерия сожгла российскую колонну обеспечения с боеприпасами под Изюмом. Уничтожение врага произошло в 20 километрах от Изюма на территории, которую враг считал своим тылом", - написал Братчук.

Накануне российские оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

 

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