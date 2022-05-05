ВОЙНА В Украине Военных рф оттеснили с Азовстали - Арестович

2022-05-05 19:30

 

В данный момент в районе завода продолжаются бои. Украинские военные продолжают сдерживать превосходящие силы противника.

Бойцам ВСУ в Мариуполе, по состоянию на четверг, 5 мая, удалось отбить штурм территории завода Азовсталь. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время телемарафона.

"Вчера вошли российские войска на территорию Азовстали, но были выбиты нашими защитниками. Сейчас обобщаем информацию", - отметил он.

По словам советника главы ОП, в данный момент в районе завода продолжаются бои. Украинские военные продолжают сдерживать превосходящие силы противника.

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