ВОЙНА В Украине На украинских заправках установили новые лимиты на покупку топлива: что поменялось

2022-05-05 17:00

В Украине крупные сети автозаправочных станций устанавливают новые правила продаж топлива на фоне его дефицита. В частности, с 5 мая сеть АЗС ОККО останавливает отпуск ресурса клиентам без карты Fishka.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы ценим каждого из наших клиентов и готовы заправлять каждого. Но особенно должны заботиться и о наших давних друзьях", - отмечают в пресс-службе.

В этой связи советуют оформить карту Fishka в мобильном приложении ОККО перед визитом на АЗС.

При этом изменились разрешенные для отпуска объемы бензина и дизтоплива "в одни руки". Тем, кто имеет карту Fishka, можно заправляться не по 10, а по 15 литров на одно авто. Заправку можно осуществить трижды в течение суток, не ранее чем через три часа. Примечательно, что ограничений на автогаз нет.

Сеть Socar также обновила правила: лимит на один автомобиль – не более 10 литров за один раз. Что касается автогаза, то ограничений тоже нет. Карта лояльности – необязательна.

Как сообщалось, в Украине резко взлетели цены на бензин и дизельное топливо, а также возник дефицит. Причина такой ситуации - в том, что российские оккупанты уничтожили мощности Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз.