ВОЙНА В Украине ВСУ начали контрнаступление на позиции врага на двух направлениях

2022-05-05 19:00

Украинские защитники перешли к контрнаступательным действиям против российской армии в двух горячих направлениях на фронте.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в соцсети Facebook.

Так, силы обороны ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.

Противник переместил основные усилия на Луганское направление. В частности, вблизи населенных пунктов Попасная и Кременная продолжаются ожесточенные бои.

Залужный отметил, что проинформировал главу объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли – об оперативной обстановке в Украине.

"В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также переходе сил обороны Украины к контрследующим действиям на Харьковском и Изюмском направлениях", - написал он.

Главнокомандующий добавил, что РФ возобновила применение крылатых ракет с целью разрушения логистических путей поставок военно-технической помощи Украине.

"...в течение суток 3 мая противник применил 14 крылатых ракет, выпущенных из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря. На севере в прошедшие сутки было зафиксировано восемь запусков крылатых ракет по нашей территории. Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуально", – добавил он.